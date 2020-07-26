رياضة | صراع حتي الرمق الأخير.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صراع حتي الرمق الأخير.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُسدل الستار غدا على اخر مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، بإجراء جميع مباريات المرحلة الـ38 والأخيرة من عمر مسابقة "البريمييرليج"، والذي حسم لقبها ليفربول مبكرا.

ويشهد غداً سباق بين عدة من الأبطال لتصدر قائمة هدافي البريمييرليج، لكي يتوج بجائزة الحذاء الذهبي، ويبدو أن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي هو الأقرب لحسم اللقب.

وينفرد فاردي بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا، قبل نهاية الجولة الختامية، وفي ظل ابتعاده بفارق هدفين فقط عن صاحب المركز الثاني، داني إنغز، مهاجم ساوثهامبتون، وبثلاثة أهداف عن إيميريك أوباميانغ، هداف أرسنال.

وفي المرتبة الرابعة الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول، برصيد 19 هدفا، مناصفة مع جناح نادي مانشستر سيتي، رحيم سترلينغ.

فأصبح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل نهاية البطولة كالآتي:-

1- جيمي فاردي.. 23 هدفًا.

2- داني إنجز.. 21 هدفًا.

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3- بيير إيميريك.. 20 هدفًا.

4- محمد صلاح.. 19 هدفًا.

5- رحيم ستيرلينج.. 19 هدفًا.

6- ساديو ماني.. 17 هدفًا.

7- ماركوس راشفورد.. 17 هدفًا.

8- راؤول خيمينيز.. 17 هدفًا.

9- أنطوني مارسيال.. 17 هدفًا.

10- هاري كين.. 17 هدفًا.