رياضة | تصريحات نارية من علي أبوجريشة ردًا على فاروق جعفر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريحات نارية من علي أبوجريشة ردًا على فاروق جعفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علي أبوجريشة، نجم نادي الإسماعيلي السابق، أن الدراويش حصل على بطولة أفريقيا وقت عدم وجود بطولة دوري.

وقال أبوجريشة فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "فاروق خانه التوفيق فى تصريحاته، لأنه كلام غير موفق بالمرة، والإسماعيلى شارك فى أول بطولة أفريقية عام 1969، وكان الدورى المصرى موقوفا حينها، وخاض الدراويش جميع مبارياتهم خارج الأرض ورغم ذلك حققنا الفوز فى كافة المواجهات، وبالنسبة لنا كنا حينها أندية غير معروفة فى القارة، فكيف سيُجاملنا التحكيم".

وأضاف: "بالنسبة لى لم أجلس فى أى وقت مع الحكام لأنها مش شغلتى، وخوضنا 8 مواجهات وأحرزنا 22 هدفا، وكنت هداف البطولة بـ 8 أهداف، وسجلت برأسى وقدمى لكن لأول مرة أسمع عن التسجيل بيدى، فهذا شيء مدهش ولم يحدث على الإطلاق".