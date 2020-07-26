رياضة | محمد صلاح: فاروق جعفر أساء لمصر ويجب محاسبته من مرتضي منصور

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح: فاروق جعفر أساء لمصر ويجب محاسبته من مرتضي منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أن التصريحات التي أدلى بها فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء السابق، اساءت للفريق، مشيراً إلى أنه يجب أن تتم محاسبته من قبل مرتضى منصور رئيس النادي.

وقال صلاح فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": " فاروق جعفر بيسئ للزمالك وليس للمنتخب فقط، ولابد أن يحاسبه رئيس نادي الزمالك، وكيف يتحدث عن الزمالك بهذه الصورة في قناة النادي".

وأضاف: "أنا كنت لاعب في هذه الفترة وهذا الكلام لم يحدث، الأهلي والزمالك والاسماعيلي والمقاولون فازوا بالبطولات لأنهم يستحقوها".