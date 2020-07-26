رياضة | أول تعليق من رضا عبدالعال على تصريحات فاروق جعفر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من رضا عبدالعال على تصريحات فاروق جعفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن تصريحات فاروق جعفر كان يقصد بها قطبي الكرة المصرية والمنتخب الوطني وليس القلعة البيضاء فقط.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "جيل 90 لا يعلم أى شييء عن الأمور التى تتم مع الحكام على الإطلاق، واللاعب ينزل المباراة من أجل الفوز فقط والعوامل الخارجية بعيدة عن اللاعبين".

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وأضاف: "الأندية صاحبة الأرض تتعرض للمجاملات من الحكام وهذا يحدث فى كل دول العالم، وجيل 90 لا يعلم شييء عن اتهامات فاروق جعفر".

ويذكر أن فاروق جعفر نجم كرة القدم المصرية السابق صرح أمس أن الأندية المصرية ومنتخب مصر تمت مجاملته تحكيميًا فى البطولات الإفريقية.