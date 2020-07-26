رياضة | عاجل.. رد ناري من عضو الكاف بعد تصريحات فاروق جعفر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. رد ناري من عضو الكاف بعد تصريحات فاروق جعفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ورئيس لجنة حكام شمال إفريقيا، إن مصر بلد كبيرة ومنتخبها قوي.

وأكد الشلماني في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "مصر دائما تفوز عن جدارة دون أي مساعدة"

وقال عبدالحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ورئيس لجنة حكام شمال إفريقيا، إن الحكام المصريين لهم اسم كبير ومعروفين بنزاهتهم دائما.

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وأكد الشلماني في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "جميع الأندية والمنتخبات الأفريقية فازت ببطولاتها بجدارة".

وتابع: "مصر لم تُجامل على مستوى المنتخب أو الفرق من التحكيم"

ويذكر أن فاروق جعفر نجم كرة القدم المصرية السابق صرح أمس أن الأندية المصرية ومنتخب مصر تمت مجاملته تحكيميًا فى البطولات الإفريقية.