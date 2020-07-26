رياضة | النني يسجل في فوز بشكتاش على جينتشلاربيرليجي بالدوري التركي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر النني يسجل في فوز بشكتاش على جينتشلاربيرليجي بالدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق بشكتاش التركي الذي يلعب له محترفنا المصري محمد النني علي سبيل الإعارة من ارسنال الانجليري، على حساب مضيفه جينتشلاربيرليجي بنتيجة 3-0، مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر الدوري التركي.

وسجل محمد النني، الهدف الأول له مع بشكتاش، والذي جاء في الدقيقة81 من ركلة الجزاء، فيما ساهم النني في صناعة 3 أهداف من قبل، وأضاف أتيبا هتشنسون وعبدالله ديابي الهدفين الآخرين لبشكتاش في الدقيقتين 52 و78 على التوالي.

وبهذا الفوز رفع بشكتاش رصيده إلى النقطة 62 ليصعد إلى المركز الثالث، في ختام الدوري التركي فيما تجمد رصيد جينتشلاربيرليجي عند النقطة 36 في المركز الثالث عشر.