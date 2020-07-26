رياضة | مارادونا يُهاجم رئيس الأرجنتين السابق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مارادونا يُهاجم رئيس الأرجنتين السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، أن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، شعر يشعر بالاحباط، بينما قال إن الرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري "سرق كل شيء".

وأوضح مارادونا في تصريحات لقناة (C5N) التليفزيونية "تحدثت مع إنفانتينو حول أمر ما، وجعلني أشعر بالإحباط. أرى أن يمنحوا جائزة لماكري. جائزة على ماذا؟ يجب أن نركله على مؤخرته".

وأضاف مدرب خيمناسيا لا بلاتا "كما عاد كل من بلاتيني (ميشيل)، وبلاتر (جوزيف)، والمياه عادت لطبيعتها من جديد، وقاما بتوزيع الأموال فيما بينهما. لم يرد أحد أي شيء. لأجل كل هذا أترك فيفا".

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وفيما يتعلق بالرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري، شدد صاحب الـ59 عاماً: "هناك العديد من أصدقائه الذين اصبحوا مليونيرات. الأمر بسيط، عليه أن يذهب للسجن مع كل أتباعه".

وأكمل بطل العالم مع "الألبيسيليستي" في 1986 بالمكسيك "البلاد كانت تعاني من وباء، وجميع الأرجنتينيين يعرفون أننا كنا مقبلين على وباء جوع. ماكري سرق كل شيء".

وكان الـ"بيلوسا" انتقل لمدينة لا بلاتا هذا الأسبوع انتظارا لتطور فيروس كورونا المستجد من أجل العودة من جديد للتدريبات مع فريقه بمجرد الحصول على موافقة حكومة البلد اللاتيني.