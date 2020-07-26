رياضة | هل استحق "هندرسون" جائزة الأفضل في إنجلترا؟.. الأرقام تُجيب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل استحق "هندرسون" جائزة الأفضل في إنجلترا؟.. الأرقام تُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الإنجليزي جوردان هندرسون قائد ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، وذلك بعد الدور الكبير الذي لعبه في تتويج فريقه بلقب البريميرليج للمرة الأولي في تاريخ النادي منذ 30 عامًا.

وساهم "هندرسون" في قيادة فريقه لحصد لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والغائب عن خزائن بطولات الفريق منذ موسم 1989 / 1990، وتفوق الريدز على نظيره مانشستر سيتي في السباق نحو التتويج باللقب الغالي.

ووفقًا لموقع ليفربول الرسمي حصد النجم الإنجليزي 25%من الأصوات متفوقا على البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي والإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد وكذلك زميليه ساديو ماني السنغالي وفيرجيل فان دايك الهولندي.

تعرف على أرقام هندرسون مع ليفربول:

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خاض هندرسون 40 مباراة مع ليفربول في الموسم الحالي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 3167 دقيقة، وسجل 4 أهداف، وصنع 5 أهداف أخري.

شارك اللاعب في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي، سجل 4 أهداف وصنع 5 أهداف، بينما خاض 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

كما لعب مباراتين بكأس العالم للأندية، ومباراة بكأس السوبر الأوروبي، ومباراة أخري بكأس السوبر الإنجليزي.

توج "هندرسون" مع ليفربول في الموسم الحالي بلقب الدوري الإنجليزي، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.