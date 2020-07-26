رياضة | الترسانة يكشف حقيقة إصابة لاعبيه بالكورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الترسانة يكشف حقيقة إصابة لاعبيه بالكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة، إصابة عدد من لاعبيه، بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن كل ما تردد مؤخرًا عن إصابة بعض اللاعبين بكورونا ليس له أي أساس من الصحة.

وقال مصدر لـ "الخليج 365 الرياضي" :" الفري قأجرى مسحات لجميع اللاعبين والجهاز الفني، على يومين، وأسفرت النتائج عن سلبية جميع العينات، وعدم ظهور أصابات بالفريق".

وخاض الترسانة مرانه الأول، السبت، على ملعبه، بقيادة المدير الفني شاكر عبد الفتاح، استعداداً لعودة منافسات الموسم الحالي من دوري القسم الثاني.

ويحتل الترسانة المركز قبل الأخير، بجدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 15 نقطة، جمعهم من ثلاث إنتصارات، و6 تعادلات، وتلقى 8 هزائم، وسجل لاعبيه، 11 هدف، وعليه 21 هدف.