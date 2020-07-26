الامارات | «كنعان» بطل الجولة الـ 16 لكأس الوثبة في مونت مارسان

شكرا لقرائتكم خبر عن «كنعان» بطل الجولة الـ 16 لكأس الوثبة في مونت مارسان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد الجواد «كنعان» لـ«ياس» لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، فعاليات الجولة الـ16 من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز «بري بوركوي»، التي أقيمت، أول من أمس، في مضمار مونت دو مارسان الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الـ12 من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وقال بيان صحافي: «وسط تنافس مثير في السباق البالغ طوله 1600 متر، وجائزته 20 ألف يورو، أكد الجواد (كنعان) ابن (سراب)، والفرس (شمايل)، بإشراف دي جوليمين، وبقيادة الفارس أورتيز مندزابل، حسن ترشيحه وسط كوكبة من الخيول المتحدية، إذ تفوق (كنعان - خمس سنوات)، بفارق 2.5 طول عن (عسكر) بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، فيما جاء ثالثاً بفارق نصف طول عن الثاني (بارادا الشام) بإشراف توماس فورسي، وبقيادة جيروم كابري».

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