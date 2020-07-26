- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «كنعان» بطل الجولة الـ 16 لكأس الوثبة في مونت مارسان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد الجواد «كنعان» لـ«ياس» لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، فعاليات الجولة الـ16 من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز «بري بوركوي»، التي أقيمت، أول من أمس، في مضمار مونت دو مارسان الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الـ12 من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.
وقال بيان صحافي: «وسط تنافس مثير في السباق البالغ طوله 1600 متر، وجائزته 20 ألف يورو، أكد الجواد (كنعان) ابن (سراب)، والفرس (شمايل)، بإشراف دي جوليمين، وبقيادة الفارس أورتيز مندزابل، حسن ترشيحه وسط كوكبة من الخيول المتحدية، إذ تفوق (كنعان - خمس سنوات)، بفارق 2.5 طول عن (عسكر) بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، فيما جاء ثالثاً بفارق نصف طول عن الثاني (بارادا الشام) بإشراف توماس فورسي، وبقيادة جيروم كابري».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «كنعان» بطل الجولة الـ 16 لكأس الوثبة في مونت مارسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.