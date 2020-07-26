الامارات | عارف شلنك: هدفنا تغيير صورة التعاون في «الهواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن عارف شلنك: هدفنا تغيير صورة التعاون في «الهواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن الفريق الأول لنادي التعاون استعداداته للموسم الكروي الجديد، في الخامس من أغسطس المقبل، تمهيداً لخوض منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى، تحت إشراف المدرب المواطن عارف شلنك، في أول مهمة تدريبية له كمدرب للفريق الأول، بعد أن سبق له العمل كمساعد مدرب في ناديي الحمرية ودبا الحصن، في الموسمين الماضيين، مع المدرب سليمان البلوشي. وقال عارف شلنك، لـ«الإمارات اليوم»: «هدفنا تغيير الصورة التي ظهر بها الفريق في الموسم الماضي، إذ كان خلاله في المركزين الأخيرين، قبل إلغاء الدوري، وكذلك بناء الفريق على أساس صحيح بحيث تكون له هوية، وشخصية تمكنه من المنافسة في الوجود بمركز وسط الترتيب». وعن تعاقده مع 20 لاعباً جديداً، والاستغناء عن معظم اللاعبين، والاستعانة بأربعة لاعبين فقط من فريق الموسم الماضي، أوضح: «لم نستغنِ عن لاعبين مستمرين مع الفريق، بل تعاقدنا مع اللاعبين الأفضل، وهم: جابر المنصوري وأحمد الشحي وعمير الحمادي وصالح الشحي، بينما بقية اللاعبين هم انتدابات جديدة، بناء على متابعات الجهاز الفني لهم، كما أن عدداً من لاعبي الموسم الماضي رحلوا بأنفسهم إلى أندية أخرى، ولديَّ تصورات فنية كاملة عن صورة الفريق، وإمكانات اللاعبين، وهدفنا فريق يلعب كرة قدم جيدة»، مبيناً أن الفريق سيلعب ست مباريات ودية، استعداداً للدوري.

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