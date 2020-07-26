الامارات | اهتمام عالمي بصورة الكرة الطائرة مع برج خليفة في «أسبوع الرياضات الشاطئية»

شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام عالمي بصورة الكرة الطائرة مع برج خليفة في «أسبوع الرياضات الشاطئية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّرت صورة منافسات بطولة الكرة الطائرة مع برج خليفة، قائمة أفضل صور الوكالات والمواقع الصحافية العالمية، والتقطت الصورة أثناء فعاليات «أسبوع الرياضات الشاطئية»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي على شاطئ «كايت بيتش»، وشهد مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات الفنية.

وقال بيان صحافي من مجلس دبي الرياضي: «نشرت وكالتا (غيتي إيماجز) ووكالة الصحافة الفرنسية الصورة ضمن قائمة (توب شوت)، لأفضل الصور في العالم، وكتبت على الصورة: «يلعب الناس خلال بطولة الكرة الطائرة الشاطئية في إمارة دبي، مع ظهور ناطحة سحاب برج خليفة في الخلفية، بعد توقف مؤلم لكل الأنشطة، استمر أربعة أشهر وانتهى في وقت سابق من الشهر، تعتبر دبي وجهة آمنة مزوّدة بالموارد اللازمة لدرء الفيروس التاجي (كوفيد-19)».

وذكر البيان: «نشرت أبرز المواقع العالمية الصورة، منها موقع (أرغوس ليدر) الأميركي، وموقعا (إيه بي بي) و(ديترويت فري ديس) لشبكة أخبار الولايات المتحدة الأميركية، وموقع (أميركا اليوم)، وموقع (ماريون ستار)».

وشهدت بطولات التنس الشاطئي والريشة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية المختلطة، مساء أول من أمس، منافسات قوية بين كل المشاركين، حيث شارك في بطولة الريشة الطائرة الشاطئية 10 فرق تنافست في 35 مباراة، ضمن خمس فئات، هي: فئة الفردي والزوجي للرجال والنساء والمختلط، وأتيحت المشاركة في البطولة لجميع فئات المجتمع من الهواة والمحترفين ومنتسبي أندية الريشة الطائرة والأكاديميات المسجلة في الإمارات.

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كما شارك في بطولة الكرة الطائرة الشاطئية لفئة الرجال، التي أقيمت صباح الجمعة والسبت، 16 فريقاً بنظام الزوجي.

وفي بطولة الكرة الطائرة لفئة السيدات والمختلط، التي أقيمت بنظام الثنائي والرباعي، شارك في فئة الزوجي المختلط 10 فرق، وشارك في فئة الزوجي للنساء 10 فرق، فيما شارك في فئة الرباعي المختلط تسعة فرق، وشهدت بطولة تنس الشاطئ لفئتي الرجال والسيدات مشاركة 10 لاعبين من الرجال والنساء، وشارك في فئة الفرق خمسة فرق من مختلف الجنسيات.

وشارك في بطولة «الفوت فولي»، التي اختتمت أول من أمس، ستة فرق من مختلف الجنسيات والأعمار، حيث أقيمت البطولة بنظام اللعب الزوجي، وفاز فيها فريق كاسيانو وكيفين من أكاديمية «إيه إف سي» الرياضية.

ونظم مجلس دبي الرياضي البطولات، بالتعاون مع أكاديميات رياضية مختلفة هي: أكاديمية «سوبر سبورت الرياضية»، «إيه إف سي الرياضية»، «إيليت للكرة الطائرة»، وأكاديمية «إسبيريا للكرة الطائرة»، إضافة إلى لجنة الإمارات للريشة الطائرة.

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