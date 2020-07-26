الامارات | الدوري الصيني ينطلق بدقيقة صمت حداداً على ضحايا «كورونا»

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شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الصيني ينطلق بدقيقة صمت حداداً على ضحايا «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس منافسات الدوري الصيني لكرة القدم بعد تأخير خمسة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بدقيقة صمت حداداً على ضحايا الوباء الذي ظهر في البلاد للمرة الأولى.
وأحنى اللاعبون رؤوسهم تحية لضحايا «كوفيد-19» والعاملين في مجال الرعاية الصحية، قبل مباراة حامل اللقب غوانغجو ايفرغراندي الذي يدربه الايطالي فابيو كانافارو، وحامل لقب الكأس شنغهاي شينخوا، التي أقيمت في مدينة داليان.
وكان من المقرر أن ينطلق الموسم في فبراير الماضي، لكن تفشي «كوفيد-19» الذي ظهر في مدينة ووهان للمرة الأولى في ديسمبر الماضي، دفع الى تأجيل الموعد.
وتقام المباريات وفق نظام التجمع في مدينتي داليان وسوجو، وفق إجراءات صحية صارمة وخلف أبواب موصدة.
وسيخضع اللاعبون للفحص بشكل أسبوعي خلال الموسم.
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