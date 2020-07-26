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الامارات | سولشار يأمل في مستقبل ناجح مع يونايتد

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لندن - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الممتاز لكرة القدم، جونار سولشار، إن أعضاء تشكيلة فريقه الشابة الحالية سيتأثرون بماضي النادي وإنجازاته، وسيحققون معه مزيداً من الإنجازات والنجاح في المستقبل.

وحصد يونايتد لقب الدوري الإنجليزي الأول 20 مرة، وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أحد، لكنه فشل في التتويج باللقب منذ رحيل مدربه الأسبق أليكس فيرجسون في 2013.

والتشكيلة الأساسية ليونايتد صاحب المركز الثالث هي الأصغر سناً على مستوى الدوري الممتاز حالياً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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