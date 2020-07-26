الامارات | سولشار يأمل في مستقبل ناجح مع يونايتد

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شكرا لقرائتكم خبر عن سولشار يأمل في مستقبل ناجح مع يونايتد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، جونار سولشار، إن أعضاء تشكيلة فريقه الشابة الحالية سيتأثرون بماضي النادي وإنجازاته، وسيحققون معه مزيداً من الإنجازات والنجاح في المستقبل.
وحصد يونايتد لقب الدوري الإنجليزي الأول 20 مرة، وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أحد، لكنه فشل في التتويج باللقب منذ رحيل مدربه الأسبق أليكس فيرجسون في 2013.
والتشكيلة الأساسية ليونايتد صاحب المركز الثالث هي الأصغر سناً على مستوى الدوري الممتاز حالياً.
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