الامارات | «الشارقة الرياضي» يطلق مبادرة تحدي مهارات كرة السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يطلق مبادرة تحدي مهارات كرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلق مجلس الشارقة الرياضي، اليوم، مبادرة رياضية جديدة «تحدي مهارات كرة السلة» الافتراضية، وتستمر حتى 27 أغسطس المقبل، بمشاركة نجوم اللعبة القدامى من الجيل الذهبي في منطقة الخليج، ضمن سلسلة مبادرات المجلس، خلال فترة توقف الانشطة الرياضية، لإثراء النشاط الرياضي.

وقال بيان صحافي: «تنطلق المبادرة بضربة البداية من خلال تحدي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، لمجموعة من لاعبي الخليج، منهم: أحمد جاسم (الإمارات) ومحسن خلف (السعودية) وخالد الوهيبي (الكويت) وعلي كانو (البحرين) وكاظم البلوشي (عُمان)، حيث تتلخص المبادرة في استعراض المهارات في لعبة كرة السلة، من خلال تنفيذ 10 رميات متتالية أو رميات متسلسلة، ودعوة النجوم ولاعبي اللعبة القدامى إلى التحدى واختيار لاعبين آخرين لينتقل من مجموعة إلى أخرى».

من جانبه، قال هلال: «تأتي هذه المبادرة من منطلق الدور الكبير الذي يلعبه المجلس في الجانبين الرياضي والمجتمعي، وتهدف إلى استمرار التواصل بين الأجيال في لعبة كرة السلة، وعكس مدى الترابط بين نجوم الجيل الذهبي السابقين، وتعريف صغار اللاعبين على بعض نجوم اللعبة من قدامى اللاعبين للاقتداء بهم، الأمر الذي يسهم في تطوير مهاراتهم».

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