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الامارات | الحمرية يتعاقد مع الفلسطيني بركة

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مشرف الفريق الأول لنادي الحمرية، ماجد المهيري، عن نجاح النادي من التعاقد مع اللاعب، الفلسطيني سليم بركة، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، قادماً من نادي الشارقة في صفقة انتقال حر، وسيتم قيده ضمن فئة «مواليد الدولة».

وقال المهيري لـ«الإمارات اليوم»: «يعدّ اللاعب بركة من اللاعبين الموهوبين، ونرحب به في صفوف الحمرية، ونتمنى له التوفيق مع زملائه في الفريق بحيث يشكل إضافة فنية». وتابع: «أكملنا التعاقد مع جميع اللاعبين، والفريق أصبح جاهزاً لانطلاق التدريبات الرسمية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك»، كاشفاً عن مغادرة اللاعب العُماني محمد المطروشي، ومواطنه سعيد عبيد، من «مواليد الدولة» إلى العروبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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