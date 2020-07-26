الامارات | الحمرية يتعاقد مع الفلسطيني بركة

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية يتعاقد مع الفلسطيني بركة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مشرف الفريق الأول لنادي الحمرية، ماجد المهيري، عن نجاح النادي من التعاقد مع اللاعب، الفلسطيني سليم بركة، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، قادماً من نادي الشارقة في صفقة انتقال حر، وسيتم قيده ضمن فئة «مواليد الدولة».

وقال المهيري لـ«الإمارات اليوم»: «يعدّ اللاعب بركة من اللاعبين الموهوبين، ونرحب به في صفوف الحمرية، ونتمنى له التوفيق مع زملائه في الفريق بحيث يشكل إضافة فنية». وتابع: «أكملنا التعاقد مع جميع اللاعبين، والفريق أصبح جاهزاً لانطلاق التدريبات الرسمية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك»، كاشفاً عن مغادرة اللاعب العُماني محمد المطروشي، ومواطنه سعيد عبيد، من «مواليد الدولة» إلى العروبة.

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