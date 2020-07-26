الامارات | الفورة: عجمان ليس قلقاً من التغيرات التي طرأت على فريق الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الفورة: عجمان ليس قلقاً من التغيرات التي طرأت على فريق الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أحمد الفورة، أن إدارة ناديه ليست قلقة، بشأن التغيرات التي طرأت على الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

وكان نادي عجمان قد تعاقد، في وقت سابق، مع عدد من اللاعبين الشبان، قادمين من ناديي العين والنصر، فضلاً عن توقيع عقود جديدة مع مجموعة من لاعبي فريق الرديف بالنادي.

وقال الفورة، لـ«الإمارات اليوم»: «ليس لدينا قلق بشأن تبني خطط التعاقد مع لاعبين شبان من خارج النادي، وتصعيد مجموعة أخرى من قطاع الناشئين، لأن تلك السياسة الهدف منها التخطيط للمستقبل بشكل سليم».

وأضاف: «صحيح أن هناك مجموعة من اللاعبين الكبار قد غادروا النادي نهاية الموسم الماضي، وتعاقدنا مع مجموعة أخرى، إلا أن الهيكل الأساسي للفريق لايزال موجوداً، ما يعني أن الإدارة الفنية للمدرب المصري أيمن الرمادي، وشركة كرة القدم، قد خططاً بشكل علمي ومدروس للموسم الجديد، وأيضاً للمستقبل بما لا يمكن أن يُحدث أي خلل في الفريق، جراء عملية الإحلال والتجديد التي تمت قبل بداية هذا الموسم».

وكانت مجموعة كبيرة من لاعبي عجمان قد غادروا النادي، أبرزهم قائد الفريق محمد يعقوب، والمدافعان: محمد سبيل، ووحيد إسماعيل، وعبدالله مال الله، وعلي خميس، وعبدالله الجمحي، ومحمد إبراهيم، والحارس خميس جابر.

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وشدد أحمد الفورة على أن إدارة النادي تثق بالطاقم الفني، واللاعبين بلا حدود، لتحقيق الطموحات في الموسم الجديد بالوجود في مكان جيد بجدول الدوري، ومحاولة المنافسة في بطولتَيْ كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي.

وتتطرق نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان إلى خلو قائمة البرتقالي من أي عقوبات إدارية أو مالية على فريقه، للموسم الثاني على التوالي، قائلاً: «لا أبالغ إن قلت إن هذا الأمر يعكس مدى احترافية العمل داخل نادي عجمان، وحرص المسؤولين فيه على تطبيق أعلى معايير الاحتراف، والاهتمام بالجانب التربوي، إلى جانب الأمور الفنية».

وأشار: «نتمسك بالتزام لاعبينا داخل أرضية الملعب، مهما كانت الضغوط أو القرارات التي تحدث في المباريات، وقد تتسبب في إخراج اللاعبين عن تركيزهم، وهذا الدور نجح فيه بامتياز المشرف العام على الفريق، عبدالله الشحي، وبقية أعضاء الجهاز الإداري في الفريق، فلم توقع أي لائحة جزاءات مالية على النادي من قبل اتحاد الكرة، إضافة إلى التزام النادي بالمعايير المُحددة من قبل رابطة المحترفين، خلال المباريات، أو تجهيزات منشآت النادي قبل انطلاق الموسم».

• البرتقالي تعاقد مع لاعبين شباب، وصعّد آخرين من فريق الرديف.

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