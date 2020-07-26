الامارات | مؤتمر طبي في دبي يناقش إصابات أغشية المفاصل لدى اللاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر طبي في دبي يناقش إصابات أغشية المفاصل لدى اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أمس، فعاليات المؤتمر الطبي الدولي لإصابات أغشية المفاصل، الذي نظمه اتحاد كرة القدم، بالشراكة مع مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة واسعة من المختصين بمجال الطب الرياضي والكوادر الطبية العاملة بمختلف الاتحادات الوطنية والأندية المحلية والعالمية.

وقال بيان صحافي: «تناولت جلسات المؤتمر، التي قدمها كبار استشاريي الجراحة العالميين، يتقدمهم البروفيسور رامون كوجات من مركز كوجات الطبي بإسبانيا، والدكتور رايلي ويليامز مدير مركز الفيفا بنيويورك، والدكتور فريدريك كيامي من جامعة السوربون بباريس، والدكتور فرانسوا كو مدير مركز الفيفا ببلجيكا، والدكتور سعود طرابجنيك من مركز الفيفا الطبي بدبي، شرحاً مستفيضاً حول كيفية علاج إصابات أغشية مفاصل القدم بالخلايا الجذعية، والتي تُعد من أحدث الأساليب العلاجية الحديثة المتبعة في الوقت الحالي، كما تم التطرق للعلاج الجراحي، ومقارنة نتائجه مع العلاج الطبي، وعرض التجربة الأوروبية في العلاج الطبي للالتهابات المزمنة لغشاء مفصل الركبة». وجاء في البيان: «ناقش المحاضرون التباين الكبير في نسبة انتشار تلك الإصابات، بين ممارسي اللعبة بدول الخليج العربي، مقارنة بأوروبا وآسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية».

• ناقش المحاضرون التباين الكبير في نسبة انتشار الإصابات بين ممارسي اللعبة، بدول الخليج العربي، مقارنة ببقية لاعبي العالم.

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