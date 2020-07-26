الامارات | خورفكان يقدّم كانيدا وأورلاندو «عن بُعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يقدّم كانيدا وأورلاندو «عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الإعلامي لشركة كرة القدم بنادي خورفكان، عن تنظيم مؤتمر صحافي افتراضي عند الثالثة والنصف من مساء اليوم، لتقديم مدرب الفريق الأول الإسباني راؤول كانيدا الذي سيقود خورفكان في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، كما سيتم تقديم المحترف الجديد الكولومبي أورلاندو بيريو بعد التعاقد معهما رسمياً أخيراً. من جهة أخرى، جددت شركة خورفكان عقود محترفي الفريق البرازيليين برونو ولوبيز ودودو تثميناً للمستويات الفنية المميزة التي قدمها اللاعبون في الموسم الماضي لدوري الخليج العربي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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