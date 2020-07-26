الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرقام
استغرب لاعب أجنبي، بأحد أندية دوري الخليج العربي، حديث وسائل الإعلام عن تراجع الأرقام التي حققها مع فريقه، في الموسم الماضي، مشيراً إلى أن أرقام الفريق بشكل عام كانت متراجعة، وأنه لا يلعب بمفرده في الفريق.
متحدث
اقترح مقربون من مسؤول بارز، في اتحاد لعبة جماعية، تعيين متحدث جديد للاتحاد المعني، بحيث يكون قريباً من وسائل الإعلام، ولديه القدرة والمرونة اللازمة في التعامل مع الإعلام.
حارس
على الرغم من كونه موهوباًً، ويتمتع بإمكانات فنية وبدنية مميزة، بات حارس مرمى في أحد أندية دوري الخليج العربي دون فريق، بسبب اللوائح التي تقضي بتسجيل مواليد 1999، فما فوق، في فريق الرديف، بينما هو من مواليد 1998.
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