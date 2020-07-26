الامارات | دبا الفجيرة يفاوض حارس شباب الأهلي سيف يوسف

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة مشرف الفريق الأول جمعة حمدان العبدولي، أن إدارة النادي تتفاوض مع عدد من حراس المرمى تمهيداً للتعاقد مع الأفضل للانظمام إلى الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وكشف العبدولي لـ«الإمارات اليوم» عن وجود مفاوضات مع حارس المرمى البديل لنادي شباب الأهلي سيف يوسف، وتابع: «الموسم المقبل سيكون قوياً مع وجود عدد من الفرق القوية والطامحة للتأهل، لذلك نعد الفريق بشكل قوي في جميع المراكز». ويحسب لنادي دبا الفجيرة تخريجه لحراس مرمى مميزين انظموا لاحقاً لأندية منافسة في دوري الخليج العربي، منهم حارس المنتخب الوطني وبني ياس فهد الظنحاني، وحارس الوصل حميد عبدالله النجار، بينما لايزال يذود عن ألوان الفريق الحارس محمد الرويحي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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