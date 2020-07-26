الامارات | حتا يقابل شباب الأهلي في أولى المواجهات الودية

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يقابل شباب الأهلي في أولى المواجهات الودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ حتا مساء أمس، معسكراً مغلقاً لمدة خمسة أيام في نادي الوصل، يخوض خلاله تدريبات صباحية ومسائية قبل أن يلعب أولى مبارياته الودية أمام شباب الأهلي، وسيخوض الفريق المباراة من دون لاعبين أجانب، حيث لم يتم الإعلان عن التعاقد مع أي لاعب أجنبي حتى الآن.

وأكد المدير التنفيذي مشرف الفريق الأول بنادي حتا علي البدواوي، أن الفريق سيخوض المباراة الأولى قبل عطلة العيد، بينما سيدخل معسكراً آخر بعد العيد يستمر أكثر من أسبوعين. وكانت تدريبات حتا مستمرة في الفترة الماضية على ملعبه، وركّز فيها الجهاز الفني على رفع معدل اللياقة البدنية بجانب التركيز على بعض الجوانب الفنية. وقال البدواوي، لـ«الإمارات اليوم»: «تم صرف النظر عن كل اللاعبين الأجانب الذين تواجدوا مع الفريق الموسم الماضي، وسيتم التعاقد مع لاعبين أجانب من خارج الدولة وسينضمون إلى الفريق بعد العيد، حيث تقوم اللجنة الفنية حالياً بوضع اللمسات الأخيرة للتعاقد الرسمي معهم».

وعن الاستغناء عن عدد من اللاعبين الذين تم التعاقد معهم أخيراً، أضاف البدواوي: «بالفعل تم الاستغناء عن ثلاثة لاعبين تم التعاقد معهم خلال الفترة الماضية بناء على طلب فني من المدرب اليوناني كونتيس».

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