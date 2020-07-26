شكرا لقرائتكم خبر عن ساسولو يخسر من نابولي والـ«VAR» بهدفين نظيفين بالدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق نابولي فوزًا صعبًا على نظيره ساسولو بهدفين مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب سان باولو، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أحرز هيساج هدف نابولي في الدقيقة الثامنة من انطلاق المباراة التي شهدت أحداثها ندية وحماس خاصة وأنها بين الفريقين أصحاب المركزين السابع والثامن بالدوري الإيطالي، وعزز ألان ماركيز لويرو من تقدم فريقه بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل ضائع من الشوط الثاني لينتهي اللقاء بنتيجة 2-0.

وشهدت المباراة إلغاء ثلاثة أهداف لفريق ساسولو، ألغاهم حكم اللقاء بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد الـ«VAR».

بهذا الفوز رفع نابولي رصيده إلى النقطة 59 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد ساسولو عند النقطة 48 في المركز الثامن.