شكرا لقرائتكم خبر عن ساسولو يخسر من نابولي والـ«VAR» بهدفين نظيفين بالدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق نابولي فوزًا صعبًا على نظيره ساسولو بهدفين مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب سان باولو، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
أحرز هيساج هدف نابولي في الدقيقة الثامنة من انطلاق المباراة التي شهدت أحداثها ندية وحماس خاصة وأنها بين الفريقين أصحاب المركزين السابع والثامن بالدوري الإيطالي، وعزز ألان ماركيز لويرو من تقدم فريقه بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل ضائع من الشوط الثاني لينتهي اللقاء بنتيجة 2-0.
وشهدت المباراة إلغاء ثلاثة أهداف لفريق ساسولو، ألغاهم حكم اللقاء بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد الـ«VAR».
بهذا الفوز رفع نابولي رصيده إلى النقطة 59 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد ساسولو عند النقطة 48 في المركز الثامن.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
91,583
-
تعافي
32,903
-
وفيات
4,558
كانت هذه تفاصيل خبر ساسولو يخسر من نابولي والـ«VAR» بهدفين نظيفين بالدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.