شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمزي: قولاً واحداً.. الزمالك نادي القرن الأفريقي ‏بلا شك أو جدال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد رمزي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن النادي الأبيض ‏هو الأحق بلقب نادي القرن في أفريقيا بلا جدال.

وقال رمزي، خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك: «قولاً واحداً، الزمالك هو نادي القرن الأفريقي ‏بلا شك أو جدال، نسبة إلى عدد البطولات والتفوق في البطولة الأكبر ‏وهي أبطال الدوري».‏

وواصل: «معايير الاتحاد الأفريقي الذي وضعها لتحديد نادي القرن أراها ‏مثيرة للضحك والسخرية وهي من حرمتنا من اللقب».

وأنهى تصريحاته: «إذا كان القانون يسمح لنا فعلينا نشر شعار نادي ‏القرن الحقيقي في كل مكان».‏