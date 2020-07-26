شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمزي: قولاً واحداً.. الزمالك نادي القرن الأفريقي بلا شك أو جدال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد رمزي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن النادي الأبيض هو الأحق بلقب نادي القرن في أفريقيا بلا جدال.
وقال رمزي، خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك: «قولاً واحداً، الزمالك هو نادي القرن الأفريقي بلا شك أو جدال، نسبة إلى عدد البطولات والتفوق في البطولة الأكبر وهي أبطال الدوري».
وواصل: «معايير الاتحاد الأفريقي الذي وضعها لتحديد نادي القرن أراها مثيرة للضحك والسخرية وهي من حرمتنا من اللقب».
وأنهى تصريحاته: «إذا كان القانون يسمح لنا فعلينا نشر شعار نادي القرن الحقيقي في كل مكان».
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