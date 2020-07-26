شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريبات صباحية قبل ودية وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، خوض اللاعبين تدريبات في العاشرة صباح الأحد، بأحد فنادق التجمع الخامس، وذلك قبل التوجه لملعب بترو سبورت لخوض المباراة الودية أمام وادي دجلة في الثامنة مساء غدٍ.
واستأنف الفريق استعداداته لعودة النشاط من جديد اليوم السبت بعد ختام معسكر برج العرب الأخير الخميس الماضي، حيث يخوض مباراة وادي دجلة غدا ثم يعاود الفريق معسكره في برج العرب الإثنين المقبل تتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء المقبل.
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