شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: الخطيب سبب الخلاف بين الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الهدف من حالة الخلاف في الوسط الرياضي هو إحداث وقيعة بين الأهلي والزمالك على مستوى الجماهير.

وقال منصور: «للاسف العلاقة توترت بين إدارتي الأهلي والزمالك بسبب محمود الخطيب الرئيس الحالي للأهلي، على الرغم من أن العلاقات بين الناديين كانت على أفضل ما يكون في عهد الراحل صالح سليم الذي كان يستحق أن يرفعه الجميع على الرؤوس، وكذلك محمود طاهر وكل رؤساء الأهلي السابقين الذين إذا اختلفنا معهم اختلفنا بشكل يليق بالقطبين الكبيرين، أما مع الخطيب فالأمر مختلف تماما بسبب اعتماده على السوشيال ميديا في تأجيج نار الخلاف والاستعانة بكتائب الكترونية تسعي لإحداث فتنة ووقيعة في مصر»، حسب وصفه.