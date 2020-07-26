شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: الخطيب سبب الخلاف بين الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الهدف من حالة الخلاف في الوسط الرياضي هو إحداث وقيعة بين الأهلي والزمالك على مستوى الجماهير.
وقال منصور: «للاسف العلاقة توترت بين إدارتي الأهلي والزمالك بسبب محمود الخطيب الرئيس الحالي للأهلي، على الرغم من أن العلاقات بين الناديين كانت على أفضل ما يكون في عهد الراحل صالح سليم الذي كان يستحق أن يرفعه الجميع على الرؤوس، وكذلك محمود طاهر وكل رؤساء الأهلي السابقين الذين إذا اختلفنا معهم اختلفنا بشكل يليق بالقطبين الكبيرين، أما مع الخطيب فالأمر مختلف تماما بسبب اعتماده على السوشيال ميديا في تأجيج نار الخلاف والاستعانة بكتائب الكترونية تسعي لإحداث فتنة ووقيعة في مصر»، حسب وصفه.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
91,583
-
تعافي
32,903
-
وفيات
4,558
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضي منصور: الخطيب سبب الخلاف بين الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.