شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمزي: فاروق جعفر لم يقصد الإساءة لأندية مصر.. والموضوع أخذ ‏أكبر من حجمه ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد رمزي، الظهير الأيسر السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك ‏ومتخب مصر، إن فاروق جعفر نجم الفريق الأبيض، لم يقصد الإساءة ‏لأندية مصر خلال تصريحاته الأخيرة.‏

وأضاف رمزي، خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي على ‏شاشة قناة الزمالك: «الأمر أخذ أكبر من حجمه وعلينا عدم تضخيم ‏الموضوع».‏

وتابع: «دائماً نقول الكرة تلعب مع أصحابها، فمن الطبيعي أن الحكام ‏تتأثر بجماهير الفريق صاحب الملعب، وأعتقد أن هذا ما كان يقصده ‏فاروق جعفر».‏