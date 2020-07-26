أحمد رمزي: فاروق جعفر لم يقصد الإساءة لأندية مصر.. والموضوع أخذ ‏أكبر من حجمه ‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد رمزي، الظهير الأيسر السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك ومتخب مصر، إن فاروق جعفر نجم الفريق الأبيض، لم يقصد الإساءة لأندية مصر خلال تصريحاته الأخيرة.
وأضاف رمزي، خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك: «الأمر أخذ أكبر من حجمه وعلينا عدم تضخيم الموضوع».
وتابع: «دائماً نقول الكرة تلعب مع أصحابها، فمن الطبيعي أن الحكام تتأثر بجماهير الفريق صاحب الملعب، وأعتقد أن هذا ما كان يقصده فاروق جعفر».
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