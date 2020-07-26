شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: جيل 1990 لا يعلم شيئا عن اتهامات فاروق جعفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن تصريحات فاروق جعفر كان يقصد بها قطبي الكرة المصرية والمنتخب الوطني وليس القلعة البيضاء فقط.

وأضاف عبدالعال، في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة «Ten»: «جيل 1990 لا يعلم أي شيئا عن الأمور التي تتم مع الحكام على الإطلاق، واللاعب ينزل المباراة من أجل الفوز فقط والعوامل الخارجية بعيدة عن اللاعبين».

وأضاف: «الأندية صاحبة الأرض تتعرض للمجاملات من الحكام وهذا يحدث في كل دول العالم، وجيل 90 لا يعلم شيئا عن اتهامات فاروق جعفر».