شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: فاروق جعفر أساء لمصر كلها وليس للزمالك فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، إن التصريحات التي أدلى بها فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء السابق، أساءت للفريق، مشيرا إلى أنه يجب أن تتم محاسبته من قبل مرتضى منصور رئيس النادي.

وقال صلاح، في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة «Ten»: «فاروق جعفر أساء للمنتخب وليس للزمالك فقط، ولابد أن يحاسبه رئيس نادي الزمالك، وكيف يتحدث عن الزمالك بهذه الصورة في قناة النادي».

وأضاف: «أنا كنت لاعب في هذه الفترة وهذا الكلام لم يحدث، الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولون فازوا بالبطولات لأنهم يستحقوها».