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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كابيللو: ريال مدريد استفاد من تعثرات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
اكد المدرب الايطالي الشهير فابيو كابيلو على ان ريال مدريد قد استحق الحصول على لقب الدوري الاسباني.
وقال كابيللو في تصريحات لصحيفة ماركا الاسبانية:"ريال مدريد حقق الليغا عن جدارة وكانوا يستحقون ذلك وكانوا الأفضل في هذا الموسم، لقد أنهوا إحتكار برشلونة، فازوا بجدارة وليس بالتحكيم كما يقولون الآخرين، إستفادوا من تعثرات برشلونة".
وتابع:"كريم بنزيما قدم موسم مُثير للغاية وكان المعيار الأساسي للفريق هذا الموسم ولا شك أنه الأفضل، لقد تحمل المسؤولية عندما غادر كريستيانو رونالدو وكانت أهدافه حاسمة بالنسبة لي، لقد قدم كريم أفضل موسم له في ريال مدريد".
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