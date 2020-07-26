كابيللو: ريال مدريد استفاد من تعثرات برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

اكد المدرب الايطالي الشهير ​فابيو كابيلو​ على ان ​ريال مدريد​ قد استحق الحصول على لقب ​الدوري الاسباني​.



وقال كابيللو في تصريحات لصحيفة ماركا الاسبانية:"ريال مدريد حقق الليغا عن جدارة وكانوا يستحقون ذلك وكانوا الأفضل في هذا الموسم، لقد أنهوا إحتكار برشلونة، فازوا بجدارة وليس بالتحكيم كما يقولون الآخرين، إستفادوا من تعثرات برشلونة".

وتابع:"كريم بنزيما قدم موسم مُثير للغاية وكان المعيار الأساسي للفريق هذا الموسم ولا شك أنه الأفضل، لقد تحمل المسؤولية عندما غادر كريستيانو رونالدو وكانت أهدافه حاسمة بالنسبة لي، لقد قدم كريم أفضل موسم له في ريال مدريد".