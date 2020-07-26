الدوري البرتغالي: ريو افي الى الملحق الاوروبي وتعادل فاماليكاو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
تاهل نادي ريو آفي الى الدور المؤهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الخامس بالدوري البرتغالي بعد فوزه على مضيفه بوافيستا 2 - 0 في الجولة الأخيرة.
وسجل مهدي طارمي هدفي فريقه، في الدقيقتين 17 و84.
ورفع ريو آفي رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس بينما توقف رصيد بوافيستا عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.
وفي لقاء اخر اكتفى فاماليكاو بالتعادل أمام مضيفه ماريتيمو بنتيجة 3 - 3.
سجل أهداف فاماليكاو فابيو مارتينز د44 من ركلة جزاء ورودريك ميراندا في الدقيقة 87 وروبين لامييراس في الدقيقة 90.
وأحرز أهداف ماريتيمو أليكس سولا د2 وريني سناتوس في الدقيقة 49 وإريفالدو في الوقت بدل الضائع من اللقاء.
ورفع فاماليكاو رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس كما رفع ماريتيمو رصيده إلى 39 نقطة في المركز الحادي عشر.
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