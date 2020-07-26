شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك يُكذب شوبير وينفي شطب عضويته من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نفى أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، الخبر الذي أذاعه الاعلامي أحمد شوبير، بشأن شطب عضويته من نادي الزمالك.
وقال عبد الملك خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" كان على أحمد شوبير الاتصال بي أو التواصل بمجلس إدارة الزمالك من أجل التأكد من هذا الخبر بدلاً من اذاعة شائعات".
وواصل:" الإعلام يضطهد الزمالك ويحاول هدم استقراره والوج بإسمه في الأزمات بعد تحقيق لقبين في أسبوع واحد".
وأكمل:" شوبير طلبني في حلقة معه على الهواء ولكني رفضت الظهور معه".
وأنهى تصريحاته ساخراً:" أنا رميت قنابل كتير إمبارح، وأكيد القنابل دي مأثرة"
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