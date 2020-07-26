شكرا لقرائتكم رضا عبدالعال: جيل 90 لا يعلم شييء عن اتهامات فاروق جعفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن تصريحات فاروق جعفر كان يقصد بها قطبي الكرة المصرية والمنتخب الوطني وليس القلعة البيضاء فقط.

وقال عبدالعال فى تصريحات تلفزيوينة : "جيل 90 لا يعلم أى شييء عن الأمور التى تتم مع الحكام على الإطلاق، واللاعب ينزل المباراة من أجل الفوز فقط والعوامل الخارجية بعيدة عن اللاعبين".

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وأضاف: "الأندية صاحبة الأرض تتعرض للمجاملات من الحكام وهذا يحدث فى كل دول العالم، وجيل 90 لا يعلم شييء عن اتهامات فاروق جعفر".