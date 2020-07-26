شكرا لقرائتكم محمد صلاح: فاروق جعفر أساء لمصر كلها وليس للزمالك فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أن التصريحات التي أدلى بها فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء السابق، اساءت للفريق، مشيراً إلى أنه يجب أن تتم محاسبته من قبل مرتضى منصور رئيس النادي.

وقال صلاح فى تصريحات تلفزيونية: " فاروق جعفر بيسئ للزمالك وليس للمنتخب فقط، ولابد أن يحاسبه رئيس نادي الزمالك، وكيف يتحدث عن الزمالك بهذه الصورة في قناة النادي".

وأضاف: "أنا كنت لاعب في هذه الفترة وهذا الكلام لم يحدث، الأهلي والزمالك والاسماعيلي والمقاولون فازوا بالبطولات لأنهم يستحقوها".

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وكان فاروق جعفر فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الإجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك" أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتنخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة