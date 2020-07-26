شكرا لقرائتكم إكرامي: الأهلي "متعودش ينشر غسليه الوسخ" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال إكرامي الشحات حارس الأهلي والمنتخب السابق، أنه تعود وتربى على احترام مبادئ الأهلي مهما كان الخلاف موضحا: "حتى لو فيه خلاف وهو بالفعل غير موجود، تعلمنا أن نعتز بالأهلي، ومتعودناش ننشر غسيلنا الوسخ بره، نغلق على أنفسنا لتدارك مشاكلنا".
وعن شريف إكرامي قال إكرامي، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج ملعب أون تايم، مع الإعلامي سيف زاهر أن نجله قدر النادي الأهلي وجماهيره ومجلس إدارة وقوبل تقديره بتقدير موازي من النادي الأهلي".
وتابع وحش أفريقيا أن رمضان اتخذ قرار الرحيل لرفع الضغوط عن النادي الأهلي ومدرب الفريق لكنه يبقى رهن إشارة النادي في أي وقت.
وأكد أنه لا يوجد حارس مرمى في مصر يستحق اللعب للنادي الأهلي بخلاف الموجودين حاليا.
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