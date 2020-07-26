شكرا لقرائتكم حسين عبداللطيف: الزمالك ظُلم في مشواره الأفريقي أمام الترجي ‏وكوتوكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسين عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض تعرض ‏لظلم واضح خلال مشواره ببطولات الأندية الأفريقية.‏

وأضاف عبداللطيف خلال تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي ‏يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" ظُلمنا في مباراة الترجي ‏بإياب نهائي دوري الأبطال عام 1994 والهدف الأول للفريق التونسي ‏غير صحيح".‏

وواصل:" كل ما كان يريده الترجي كان يصل إليه بفضل رئيسه السابق ‏سليم شيبوب، فربما هذا الرجل كان أقوى من رئيس الكاف وقتها".‏

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وأكمل:" كذلك في مباراة أشانتي كوتوكو في ذهاب نهائي 1993 الحكم ‏كان شديد التجيز لمصلحة الفريق الغاني".‏

أكد أحمد جمال مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن فاروق جعفر كابتن القلعة البيضاء التاريخي، كان يقصد النادي الأهلي بشأن تصريحات مجاملات الحكام الأفارقة وليس نادي الزمالك فقط.

أضاف أحمد جمال في مقدمة برنامجه المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "الناس من إمبارح عمالة بتقطع كلام فاروق جعفر حسب مصلحتها الشخصية، فهو لم يتحدث عن الزمالك بل كان يتحدث عن الأهلي وباقي الأندية بالكامل".

أوضح أحمد جمال: "لو الزمالك بيتجامل كان زمانه نادي القرن وفاز بالبطولات أكثر في الفترة السابقة طالما التحكيم بيجامل الأبيض.

وتابع جمال حديثه: "الأهلي والزمالك أنفسهما تعرضا للظلم أمام أفريكا سبور، كما أن جيل 90 محفور في قلوبنا ونزلنا فرحنا وبكينا بصعودنا للمونديال في عام 89".

وتساءا أحمد جمال: "كابتن عادل هيكل أتكلم عن الحكام والفساد التحكيمي بس ما حدش أتكلم، كما أن مجدي عبد الغني لما أتكلم عن فتح أبواب اتحاد الكرة لتسجيل صفقات بعينها ماحدش قال حاجة".