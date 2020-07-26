شكرا لقرائتكم أبو جريشة: الإسماعيلي تعرض للظلم في بطولتي أفريقيا 1992 و 2003 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد على أبو جريشة نجم النادى الإسماعيلى والمنتخب السابق ، التصريحات التى أدلى بها فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، والتى أشار خلالها إلى أن الحكام الأفارقة جاملوا الفريق المصرية مثل الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمقاولون العرب، مقابل حصول هؤلاء الحكام على مقابل مادى وعينى واصفا إياها بأنها تصريحات غير متزنة، مضيفا أن كلام جعفر غير مسئول وغير موفق والتشكيك صعب جدا وتصريحات غير معتادة ولو الحكم عمل تقرير في اى لاعب يتم شطبه فورا.

وأضاف في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة, على قناة on time sport 2 ، الاسماعيلي عانى كثيرا ولم يخسر أي مباراة في مشوار البطولة الافريقية وتمكن الإسماعيلي من تسجيل 22 هدف في 8 مباريات مؤكدا أنه سجل 8 اهداف فكيف يرشى الحكام .

وواصل نجم النادي الإسماعيلي والمنتخب السابق حديثه قائلا لا يوجد أي مجاملات بالمرة من الحكام للفرق المصرية في البطولات الافريقية وفى مباراة الهلال السوداني فيه لاعب اسمه الثعلب في قبل نهائي افريقيا 1992 لعب وهو مطرود والحكم ظلمني واعتمد الاتحاد الافريقي النتيجة واكتفي بشطب الحكم فقط ، مؤكدا أن الإسماعيلي تعرض للظلم في بطولة 1992 أمام الهلال السوداني تم شطب الحكم الذي ظلم الإسماعيلي عام 1992 امام الهلال وتم اعتماد النتيجة

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واستكمل حديثه قائلا أن الإسماعيلي اول نادى يذهب للعب في كوتوكو الغاني، ويتعرض للسحر ، مضيفا أن الإسماعيلي خسر بطولة افريقيا 2003 على ملعبه امام انيمبا النيجيري بالتحكيم ، بعدما أهدر الوقت في نهائي افريقيا وعوقب الإسماعيلي بعدها بعدم المشاركة لمدة 3 مواسم.