شكرا لقرائتكم رئيس لجنة حكام شمال افريقيا: مصر لم تُجامل على مستوى المنتخب أو الفرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال عبدالحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ورئيس لجنة حكام شمال إفريقيا، إن الحكام المصريين لهم اسم كبير ومعروفين بنزاهتهم دائما.

وأكد الشلماني في تصريحات تلفزيونية: "جميع الأندية والمنتخبات الأفريقية فازت ببطولاتها بجدارة".

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وتابع: "مصر لم تُجامل على مستوى المنتخب أو الفرق من التحكيم"وكان فاروق جعفر فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الإجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك" أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتنخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة