شكرا لقرائتكم عبداللطيف: محمد يوسف كان يستحق الطرد بعد تدخله العنيف في ساقي بلقاء السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد حسين عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن محمد يوسف، مدافع الأهلي كان يستحق بطاقة حمراء مباشرة اثر تدخله العنيف في ساقي خلال مباراة السوبر الأفريقي عام 1994.
وأضاف عبداللطيف خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" أحب محمد يوسف على المستوى الشخصي ولكنه لاعب عنيف في الملعب، واستمرينا دون حديث سوياً لعدة شهور بعد هذه الواقعة".
وواصل:" الاصابة التي تسبب فيها يوسف كانت في أول 5 دقائق من مباراة السوبر وخرجت على اثرها مصاباً وغبت عن الملاعب لمدة 5 شهور لاجراء حراحة غضروف الركبة في ألمانيا".
وأنهى تصريحاته مؤكداً أن حكم المباراة قام بطرد محمد يوسف في نهاية المباراة وربما لام نفسه على عدم اشهار ولو بطاقة صفراء في وجه مدافع الأهلي خلال تدخله العنيف ضدي.
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