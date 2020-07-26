شكرا لقرائتكم عبداللطيف: محمد يوسف كان يستحق الطرد بعد تدخله ‏العنيف في ساقي بلقاء السوبر ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسين عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن محمد يوسف، مدافع الأهلي ‏كان يستحق بطاقة حمراء مباشرة اثر تدخله العنيف في ساقي خلال ‏مباراة السوبر الأفريقي عام 1994.‏

وأضاف عبداللطيف خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه ‏أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" أحب محمد يوسف على المستوى ‏الشخصي ولكنه لاعب عنيف في الملعب، واستمرينا دون حديث سوياً ‏لعدة شهور بعد هذه الواقعة".‏

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وواصل:" الاصابة التي تسبب فيها يوسف كانت في أول 5 دقائق من ‏مباراة السوبر وخرجت على اثرها مصاباً وغبت عن الملاعب لمدة 5 ‏شهور لاجراء حراحة غضروف الركبة في ألمانيا".‏

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن حكم المباراة قام بطرد محمد يوسف في نهاية ‏المباراة وربما لام نفسه على عدم اشهار ولو بطاقة صفراء في وجه ‏مدافع الأهلي خلال تدخله العنيف ضدي.‏