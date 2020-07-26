شكرا لقرائتكم خالد مهدى: تعافى 5 لاعبين بالإنتاج الحربي ومسحة طبية الأربعاء المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد مهدى، مدير الكرة في الإنتاج الحربي ، تعافى 5 لاعبين من أصل 18 لاعب مصابا بفيروس كورونا في الفريق والذى أعلن عن اصابتهم منذ أيام.

وأضاف في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة, على قناة on time sport 2 ، سنقوم باجراء مسحة طبية كورونا جديدة يوم الأربعاء المقبل ، للتأكد من شفاء باقى اللاعبين، مضيفا أتواصل يوميا مع مختار مختار المدير الفني للفريق وحالته جيدة ومستقرة

وواصل حديثه قائلا: نحن مع الدولة وعودة النشاط الرياضى ، وبدانا تمرين اليوم بوجود 14 لاعبا إضافة الى الخمسة لاعبين الذين تم شفائهم ولكن فضلنا أجراء مسحة تأكيدية غدا للخماسي قبل مشاركتهم في التدريبات.

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وتابع: لن نطلب تأجيل مباراتنا من اتحاد الكرة ولكن هم على دراية بكل ما يحدث.

أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى بخضوع فريقه بالكامل لمسحة كورونا جديدة الأربعاء المقبل قبل إجازة عيد الأضحى المبارك للاطمئنان على الحالة الصحية للفريق بالكامل، سواء المصابين أو غير المصابين، وأثبتت مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الإنتاج الحربى المصابون بفيروس كورونا تعافى 5 مصابين من الفيروس واستمرار معاناة 14، حيث خضع للمسحة أمس الجمعة 14 مصابا من إجمالى 18 بالفريق، حيث تخلف عن المسحة 4 مصابين من بينهم مختار مختار وثلاثة لاعبين طلبوا وقتا أطول للتعافى قبل إجراء مسحة جديدة، وكانت عينة الفريق غير المصاب فى الإنتاج الحربى والتى أجريت الخميس الماضى جاءت سلبية أيضاً لتكون مثابة بارقة أمل بتعافى جميع المصابين

وأعلن خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، إيقاف تدريبات ناديه لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا بالإضافة لإلغاء المباريات الودية للفريق بسبب تعرض 18 فردًا بالفريق للإصابة بفيروس كورونا، بجانب إصابة مختار مختار المدير الفنى للفريق بفيروس كورونا.