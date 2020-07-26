شكرا لقرائتكم إكرامي: رمضان صبحي سيتأثر برحيل شريف عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إكرامي الشحات حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه يتمنى احتراف رمضان صبحي زوج نجلته ولاعب الأهلي في أوروبا قائلا: "رمضان وصل لمرحلة من النضج يستحق عليها الاحتراف في إنجلترا أو أي بلد أوروبي".

وتابع الشحات في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج ملعب أون تايم، مع الإعلامي سيف زاهر، أنه في حال طلب الأهلي بقاء اللاعب سيلبي رغبة ناديه، لكنه على المستوى الشخصي يتمنى احتراف اللاعب في أوروبا.

وقال إكرامي، أن رمضان صبحي سيتأثر بشكل كبير بعد رحيل شريف إكرامي عن الأهلي، موضحا أ، صبحي يعتبر شريف الأب الروحي ويقضى أوقاتا معه أكثر من التي يقضيها مع زوجته حبيبة".