شكرا لقرائتكم إبراهيم حسن: فاروق جعفر مثل "الخطيب" وخانه التعبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن فاروق جعفر أسطورة كبيرة مثل محمود الخطيب وقد يكون خانه التعبير فى التصريحات.

وقال حسن تصريحات تلفزيونية :"فاروق جعفر خانه التعبير في وصفه للحالات التحكيمية مع الأندية المصرية، والجميع يتعرض للخطأ وهو قيمة وقامة كبيرة مثل محمود الخطيب فى النادي الأهلي".

وأضاف: "من الوارد أن يكون التعبير قد خان فاروق جعفر في حديثه، أحيانًا عندما يسرد شخصًا ما شيئًا ما يقول بعض الكلمات بشكل خاطيء".

أكد ، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن جيل 90 عاني وواجه صعوبات عديدة من أجل الوصول لكأس العالم بإيطاليا، مشددا على تأهل الفراعنة على حساب الجزائر بكامل نجومها.

واستدرك :"كيف وصل جيل 90 لكأس العالم دون جدارة واستحقاق؟ كيف ذلك؟ وصلنا عن جدارة واستحقاق ومع أفضل مدرب في تاريخ مصر".

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وأضاف: " "بإمكاننا العودة ومشاهدة مباراة الجزائر في استاد القاهرة، تفوقنا على جيل من أقوى أجيال الجزائر، بل وفي المباراة التي أقيمت على أرضهم أهدرنا العديد من الأهداف".

وكان فاروق جعفر فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الإجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك" أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتنخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة