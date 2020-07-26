شكرا لقرائتكم أبو جريشة: لا أفكر في رئاسة الإسماعيلي ومشيت ولاد أخويا من الناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال على أبو جريشة نجم النادي الإسماعيلي والمنتخب السابق، لا افكر في رئاسة النادي الإسماعيلي حاليا لأنني غير قادر على تلبية حاجات اللاعبين وفى حال وجود موارد مالية بعيدا عن بيع اللاعبين حينها سأكون رئيسا للنادي.

وأضاف في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة, على قناة on time sport 2 ، أنا ضد بيع اللاعبين ولا بد من إيجاد موارد أخري وثابتة بدلا من الاعتماد على الأشخاص وبيع اللاعبين ولا يجب التفريط في باهر المحمدي الان لأنه لم يساهم في اى تتويج الإسماعيلي باي بطولة ، مضيفا أرفض بيع باهر المحمدي وأي لاعب من الإسماعيلي ومش كل لاعب يلعب سنة ويتألق يمشي

وواصل أبو جريشة، لو كنت مسئول في الإسماعيلي لم افرط في باهر المحمدي او عبد الرحمن مجدى، أوافق على رحيل عبد الرحمن مجدى للاحتراف الخارجي فقط أما داخل مصر فسيكون مصيره دكة البدلاء ، مضيفا الأهلي والزمالك وبيراميدز يتعاقدون مع لا عببين فوق احتياجاتهم وفى النهاية يتم اعارتهم للأندية اخري ولا يشاركون امامهم فكيف يكون تكافؤ الفرص

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ويري أنه يجب اشراف مدربين كبار على قطاع الناشئين في جميع الأندية المصرية لإفراز لاعبين مميزين ، مؤكدا أن نادى الإسماعيلي في النخيل مورد هام جدا ولكنه مغلق تماما ولا اعرف سبب إغلاقه، مؤكدا أنه لايوجد وساطة في كرة القدم قائلا مشيت ولاد اخويا من الناشئين ويعتبر محمد محسن اخر حبات عنقود الموهوبين.

كما أكد أن الإسماعيلي سينافس عندما يتحقق الاستقرار المادي والاستقرار الفنى بثبات المدربين والتشكيل، مضيفا أن حظوظ الأهلي والزمالك متساوية في التتويج بدوري ابطال افريقيا