نابولي يعبر ساسولو بثنائية هيساي وآلان

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جدة - بواسطة طلال الحمود - بقي نابولي في المركز السابع رغم فوزه على ساسولو بهدفين دون رد ضمن مباريات المرحلة 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وعلى ملعب سان باولو ، حسم نابولي فوزه على ساسولو بهدفين سجلهما المدافع الألباني السيد هساي في الدقيقة الثامنة و البرازيلي آلان ماريز لوريرو في الوقت بدل الضائع للمباراة.
الفوز رفع رصيد نابولي إلى 59 نقطة في المركز السابع وظل ساسولو في المركز الثامن برصيد 48 نقطة.
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