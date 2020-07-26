شكرا لقرائتكم نابولي يعبر ساسولو بثنائية هيساي وآلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بقي نابولي في المركز السابع رغم فوزه على ساسولو بهدفين دون رد ضمن مباريات المرحلة 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلى ملعب سان باولو ، حسم نابولي فوزه على ساسولو بهدفين سجلهما المدافع الألباني السيد هساي في الدقيقة الثامنة و البرازيلي آلان ماريز لوريرو في الوقت بدل الضائع للمباراة.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 59 نقطة في المركز السابع وظل ساسولو في المركز الثامن برصيد 48 نقطة.