شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الشريف: فيفا لم يجامل منتخب مصر أو الأندية تحكيميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال الشريف الحكم الدولي السوري السابق، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، لم يجامل مصر نهائيًا قائلا: "هناك واقعة مجاملة وحيدة حدثت مع منتخب أخر غير الفراعنة".. وأوضح جمال الشريف خلال تصريحات تلفزيونية إنه لم يشهد طوال مسيرته طلب مساعدة أو مجاملة من أي منتخب قائلاً: "لم أشهد طوال مسيرتي طلب لمساعدة المنتخبات والفرق المصرية".

وكان فجر فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

Advertisements

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.