شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مقلد: إدارات الزمالك السابقة كانت تضع عراقيل لعدم اكتمال عمومية النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أن إدارة نادي الزمالك الحالية برئاسة المستشار مرتضي منصور هي أول إدارة تحرص على حضور أعضاء النادي لاجتماع الجمعية العمومية العادية، وأضاف عضو مجلس الزمالك في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك، ان المجالس السابقة لنادي الزمالك كانت تتعمد وضع عراقيل لعدم حضور الأعضاء والحصول علي تفويض للمجلس باتخاذ ما يراه مناسبًا، قائلاً: المجالس السابقة كانت تحدد مواعيد صعبة مثل قبل أذان المغرب بساعة في شهر رمضان حتي لا يحضر الأعضاء ولا يكتمل النصاب القانوني ويحصل المجلس علي تفويض باعتماد الميزانية وما فيها من بنود أخرى.

في سياق مختلف، خاض فريق الزمالك مرانا قويا اليوم في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة عقب عودة الفريق من الراحة استعدادًا لمباراة وادي دجلة الودية المقرر لها غدًا، قبل دخول الفريق في معسكر مغلق في برج العرب الاثنين المقبل، ضمن استعدادات الزمالك لمواجهة المصري يوم 6 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري، حيث أدي اللاعبون مرانًا بدنيًا قويًا فيما غاب محمود جنش حارس الزمالك عن المران الجماعي.

وكشف مصدر داخل فريق الزمالك، عن تعرض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الفريق لآلام في الظهر قبل مباراة بيراميدز الودية بساعات وطلب من الجهاز الفني بقيادة كارتيرون استبعاده من المباراة بسبب شعوره بآلام مفاجئة في الظهر، وأدى محمود عبد الرحيم جنش تدريبات تأهيلية اليوم في صالة الجيمانزيوم بالنادي خلال تدريبات الزمالك اليوم، وفضل الجهاز الفني منح جنش راحة من التدريبات الجماعية لحين تماثله للشفاء تمامًا.

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وقاد عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي ثلاثي حراس الزمالك.

في سياق مختلف حصل أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إذن من الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدير الفني باتريس كارتيرون بالغياب عن التدريبات الجماعية اليوم بسبب وجوده خارج القاهرة، حيث يتواجد زيزو برفقة أسرته في زيارة سريعة المنيا، ومن المقرر أن يتواجد زيزو مع الفريق غدًا في المباراة الودية أمام وادي دجلة التي تقام على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.