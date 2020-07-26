شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك تهنئ مصطفى فتحى بمولودته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت قناة الزمالك التهنئة للدولي المصري مصطفى فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بعدما رزق بابنته الأولى "هيا"، ونشرت القناة صورة اللاعب وزوجته خلال احتفالهما بالمولودة الأولى له عبر برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائي وعلق أحمد جمال مقدم البرنامج قائلا: "فرحة مصطفى فتحي ستجعله في الفترة المقبلة شخصية مستقرة وستساهم في شعوره بالمسئولية اكثر خلال الفترة المقبلة بعدما أصبح أبًا".



مصطفى فتحى مع مولودته

من ناحية أخري كشف اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن أن إدارة نادي الزمالك الحالية برئاسة المستشار مرتضي منصور هي أول إدارة تحرص علي حضور أعضاء النادي لاجتماع الجمعية العمومية العادية، وأضاف عضو مجلس الزمالك في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك، أن المجالس السابقة لنادي الزمالك كانت تتعمد وضع عراقيل لعدم حضور الأعضاء والحصول علي تفويض للمجلس باتخاذ ما يراه مناسبا، قائلا: المجالس السابقة كانت تحدد مواعيد صعبة مثل قبل أذان المغرب بساعة في شهر رمضان حتي لا يحضر الأعضاء ولا يكتمل النصاب القانوني ويحصل المجلس علي تفويض باعتماد الميزانية وما فيها من بنود أخري.

في سايق مختلف خاض فريق الزمالك مرانا قويا اليوم في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة عقب عودة الفريق من الراحة استعدادا لمباراة وادي دجلة الودية المقرر لها غدا، قبل دخول الفريق في معسكر مغلق في برج العرب الاثنين المقبل، ضمن استعدادات الزمالك لمواجهة المصري يوم 6 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري، حيث أدي اللاعبون مرانا بدنيا قويا فيما غاب محمود جنش حارس الزمالك عن المران الجماعي.

وكشف مصدر داخل فريق الزمالك، عن تعرض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الفريق لآلام في الظهر قبل مباراة بيراميدز الودية بساعات وطلب من الجهاز الفني بقيادة كارتيرون استبعاده من المباراة بسبب شعوره بآلام مفاجئة في الظهر، وأدى محمود عبد الرحيم جنش تدريبات تأهيلية اليوم في صالة الجيمانزيوم بالنادي خلال تدريبات الزمالك اليوم، وفضل الجهاز الفني منح جنش راحة من التدريبات الجماعية لحين تماثله للشفاء تمامًا.

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وقاد عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي ثلاثي حراس الزمالك.

كما حصل أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إذن من الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدير الفني باتريس كارتيرون بالغياب عن التدريبات الجماعية اليوم بسبب وجوده خارج القاهرة، حيث يتواجد زيزو برفقة أسرته في زيارة سريعة المنيا، ومن المقرر أن يتواجد زيزو مع الفريق غدًا في المباراة الودية أمام وادي دجلة التي تقام على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

بينما خضع الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا " ويوسف إبراهيم "أوباما" والكونغولي كاسونجو كابونجو ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبرنامج تدريبي خاص على هامش التدريبات الجماعية التي يخوضها الفريق حاليًا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وخصص الجهاز الفني للفريق برنامجًا تدريبيًا للثلاثي بالركض حول الملعب فترة أطول لزيادة معدلات اللياقة البدنية والحفاظ على الوزن المثالي لهم.