شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكام شمال أفريقيا: مصر لم تُجامل على مستوى المنتخب أو الأندية تحكيميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ورئيس لجنة حكام شمال أفريقيا، إن الحكام المصريين لهم اسم كبير ومعروفين بنزاهتهم دائمًا، وأكد عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي في تصريحات تليفزيونية: "جميع الأندية والمنتخبات الأفريقية فازت ببطولاتها بجدارة"، وتابع: "مصر لم تُجامل على مستوى المنتخب أو الفرق من التحكيم"

كما أكد الشلماني، أن مصر بلد كبيرة ومنتخبها قوي، مضيفًا: "مصر دائما تفوز عن جدارة دون أي مساعدة"

في نفس السياق علق الكابتن فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك الأسبق، على تصريحاته الأخيرة، موضحًا أن دور الحكام في أفريقيا كان لتعطيل الفرق المصرية أو فوزها، مشيرًا إلى أن حديثه عن طرد محمود علاء، قائلاً: "وقولت كان زمان وإحنا بنلعب كان الحكام بيظلموا قديمًا ولم يكن هناك مؤتمر صحفي".

وتابع جعفر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب: "لم أقصد أن الحكم الأفريقي مرتشي، ولكنه أكد أن الحكم الأفريقي كان مع صاحب الأرض، مشيرًا إلى أنه ذكر بعض الفرق المصرية التى تلعب في البطولة الأفريقية أو الكونفدرالية".

Advertisements

وأكمل فاروق جعفر، أنه أكد بأن الفرق المصرية تتعرض للظلم، موضحاً أنه في السبعينيات الفرق المصرية ظُلمت مع الحكام الأفارقة وهذه كانت وجهة نظرى، ولكن حالياً الوضع مختلف تماماً عن السابق، وذلك بسبب الحداثة.

وكان فاروق جعفر فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الإجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك" أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.