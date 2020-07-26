شكرا لقرائتكم خبر عن محامي كهربا: شكوى جديدة ضد الزمالك.. وصالح جمعة لم يوقع لأى نادٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من تجاوز ضد اللاعب، وأكد أشرف عبدالعزيز في تصريحات تليفزيونية: "سنتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من تجاوز ضد كهربا وجهزنا شكوى جديدة ضد الزمالك"

كما أكد أشرف عبد العزيز، والذي يتولى أيضًا منصب محامي صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن صالح لم يوقع للزمالك قائلاً: "اللاعب لم يوقع لأي نادٍ آخر غير الأهلي"، وعن رفضه الحلفان على المصحف لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي حول التوقيع للزمالك: "واقعة الحلفان على المصحف لم تحدث"

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من ناحية أخري اختارت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، "نسر" مباراة سموحة الودية، التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب مختار التتش، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 4 / 0 أحرزها محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 42، مروان محسن في الدقيقة 80، كهربا في الدقيقة 79، واختتم الأهداف الحمراء جونيور أجاي في الدقيقة 8.

وتصدر هاشتاح "كهربا" تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب انتهاء المباراة، نظرًا للمجهود الذى قدمه اللاعب فى ودية سموحة وإحرازه هدفين.