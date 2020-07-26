شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى عن تصريحات فاروق جعفر : خانه التعبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علّق هانى رمزى مدرب منتخب مصر السابق على تصريحات فاروق جعفر قائد فريق الزمالك السابق قائلا: "خانه التعبير و لكن لابد على نجوم الكرة التفكير فى التصريحات لأنها تحسب على الجميع". وأوضح هانى رمزى خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة أون تايم سبورت 2 أن جميع الفرق المصرية حققت البطولات بجهد وكفاح وأن وصول منتخب مصر إلى كأس العالم عام 90 جاء بسبب تواجد 100 ألف مشجع فى مدرجات استاد القاهرة والاجتهاد وليس بالمجاملة.

وكان فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

وواصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.